Motogp, salta definitivamente la gara del Mugello

Sport

Scarperia – Il Coronavirus batte anche il Mugello. La Dorna, società organizzatrice della Motogp, ha annunciato che quest’anno il motomondiale non si correrà sulla pista toscana.

Il Mugello, uno dei circuiti più amati al mondo sia dai piloti che dal pubblico, ospita il gran premio d’Italia di motociclismo ininterrottamente da oltre 20 anni, per tradizione a inizio giugno. Proprio a causa di questo collocamento in calendario, la gara era stata inizialmente rinviata, ma ora è arrivata la notizia della cancellazione definitiva.

“Purtroppo, non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi legati alla pandemia e al nuovo calendario che ci permettesse di fare tappa al Mugello in questa stagione – ha spiegato il boss di Dorna, Carmelo Ezpeleta – È una grande perdita, in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo, un tracciato che siamo molto orgogliosi di chiamare la casa del gran premio d’Italia”.

Il nuovo calendario della Motogp, aggiornato alla ripartenza post-pandemia, non è ancora stato pubblicato, ma dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.

Le ipotesi circolano già da qualche settimana ed Ezpeleta qualche giorno fa aveva spiegato che “se tutto va bene inizierà il 19 luglio a Jerez e l’ultima gara sarà a inizio novembre, con 12 o 13 round, ma le gare fuori dall’Europa vanno ancora decise”.

Secondo Sky, la bozza di calendario più accreditata prevede la maggior parte delle gare in Spagna, con due tappe in Austria, una in Repubblica Ceca e l’unica prova italiana a Misano.

10 giugno, 2020