Surrey – Muore per il Coronavirus, la famiglia crema il corpo di un’altra persona.

Uno scambio dei corpi e adesso in Gran Bretagna รจ stata aperta un’inchiesta per capire come sia stato possibile.

I familiari pensavano di stare cremando il loro parente morto il primo maggio e invece era stato restituito il cadavere sbagliato. Quello del loro prossimo era ancora in obitorio a Surrey, nell’ospedale.

Hanno pianto, ma sul corpo sbagliato e nessuno se ne era accorto, fino a quando l’ospedale non li ha chiamati per cremare il defunto. Stavolta quello giusto.

30 giugno, 2020