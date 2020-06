Il museo della ceramica e l’ufficio turistico riaprono al pubblico

Civita Castellana - Nelle sale saranno accolti un massimo di dieci visitatori in contemporanea

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il museo della ceramica Casimiro Marcantoni di Civita Castellana e l’ufficio turistico riaprono al pubblico in totale sicurezza senza restrizioni, secondo giorni e orari consueti.

L’accesso sarà disciplinato nel rispetto delle regole indicate dal comitato tecnico – scientifico del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: si potrà accedere indossando le mascherine e usando i guanti o il gel igienizzante posto all’ingresso.

I locali sono sottoposti a una pulizia e sanificazione costante. Il personale garantirà il distanziamento sociale tra i visitatori ed eviterà qualsiasi forma di assembramento. Nelle sale saranno accolti un massimo di dieci visitatori in contemporanea. La visita seguirà un percorso obbligato opportunamente segnalato.

E’ auspicabile prenotare la visita telefonicamente al numero 339 2077494 o scrivendo alla mail Museodellaceramica@comune.civitacastellana.vt.it durante gli orari di apertura del museo. Vi ricordiamo che l’ingresso è gratuito.

Museo della ceramica Casimiro Marcantoni

Gli orari di apertura

martedì 9-13

giovedì 9-13 e 14,30-17,30

sabato 10-13 e 14,30-18

domenica 10-13 e 14,30-18

8 giugno, 2020