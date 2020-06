Museo della ceramica, in mostra le ceramiche da spezieria del XV, XVI e XVII secolo

Viterbo - Il prossimo appuntamento con le visite speciali è fissato per domenica 21 giugno

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 21 giungo proseguono gli appuntamenti con le speciali visite offerte dal museo della ceramica della Tuscia e dedicate alla scoperta delle iconografie dei reperti ceramici esposti.

I visitatori potranno ammirare le evocative raffigurazioni e i ricercati cartigli delle ceramiche da spezieria del XV, XVI e XVII secolo e conoscere il significato simbolico delle immagini presenti in orcioli, albarelli e vasi da farmacia.

Il museo è aperto, con ingresso gratuito, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e osserva tutte le misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da Coronavirus.

L’accesso è consentito per un massimo di 12 persone alla volta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria del numero 0761223674 o recarsi al museo della ceramica della Tuscia in via Cavour 67.

Museo della ceramica della Tuscia

Condividi la notizia:











19 giugno, 2020