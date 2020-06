Naldo Anselmi pubblica il libro “Una favola che si fa storia”

Cultura - La storia è ambientata nel dopoguerra

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tanti, anzi, tantissimi hanno avuto modo di conoscere o conoscono Naldo Anselmi, già docente dell’università della Tuscia (dipartimento di agraria), insignito, appena un anno fa, del titolo di professore emerito, nonché socio del Lions club international, associazione, quest’ultima, dove ha scalato tutti gli incarichi di vertice passando dall’essere presidente del club di Viterbo a presidente del consiglio dei governatori italiani.

Scrittore di centinaia di pubblicazioni scientifiche nel settore agro-forestale, questa volta Anselmi si propone come narratore, con un libro autobiografico con il quale ripercorre la sua vita. Dalla fanciullezza al servizio militare, alla scelta del lavoro.

Pochi, o forse, nessuno conosceva, invece, questo suo lato della vita, della quale ci fornisce uno spaccato molto realista, appassionato, vissuto intensamente ed orgogliosamente.

La sua storia, ambientata nel dopoguerra, è stata vissuta nelle campagne umbre di Ficulle. Essa viene descritta piena di vicissitudini, proprie dell’ambiente contadino di quei tempi, ma anche ricca di grande idealismo, di allegria, di forti rapporti sociali e solidali e attraversata da fermenti socio-politici.

Uno spaccato della realtà dove la narrazione si fa cronaca, dove le sue emozioni, i suoi obbiettivi, le sue aspirazioni e i suoi sogni passano dalla favola all’essere la sua stessa storia, la sua vita. Da qui il titolo del libro: “Una favola che si fa storia. Dai campi al campus”.

Lo scrittore Anselmi non si dimentica di trasmettere un messaggio al lettore. Quello di essere stato formatore di giovani. Non sconfessa di aver spesso, nella sua vita professionale-relazionale, tuonato “contro la società contemporanea, povera di valori e certezze, contro la famiglia, spesso poco presente, contro la stessa scuola, involutasi negli anni anche e soprattutto per condizionamenti esterni, non più sufficientemente autorizzata, contro i media, sempre più straripanti e diseducativi”.

E’ per questo che con il suo libro, al motto Lions “We serve”, vuol dimostrare, anche ora e fino in fondo, attraverso la forza e la tenacia che hanno sempre contraddistinto il giovane Naldo, la sua vocazione al prossimo, a quel mondo che guarda ai giovani in positivo per trasmettere loro un messaggio non troppo velato “affinchè prendano coscienza e consapevolezza che la società ha bisogno di loro”. Contestualmente fa appello alle Istituzioni “perché si adoperino per incoraggiarli, per indirizzarli, permettendo a tutti di lottare alla pari contro le asperità e le difficoltà del futuro che li aspetta”.

Il suo è un libro che si rivolge a tutti, giovani e meno giovani; un libro che si legge tutto d’un fiato e nel quale ognuno può riconoscersi solo che veda o abbia sognato un orizzonte roseo ma sempre con i piedi ben piantati in terra, perché, come dice sempre Anselmi, “basta allargare la rosa del confronto, per accorgersi che si può trovare sempre qualcuno più bravo di te”.

Come conferma anche nella prefazione del libro Annamaria Baccarelli, giornalista caporedattrice di Rai parlamento, per Anselmi, “gli studi, i tanti riconoscimenti accademici, le pubblicazioni, gli incarichi anche internazionali, sono un traguardo personale ma anche un tributo alle proprie radici perché è alla natura che ha dedicato tutto il suo sapere”.

Infine, per riaffermare i principi che l’hanno sempre caratterizzato nella vita, Naldo Anselmi, precisa che il ricavato dalla vendita del libro sarà interamente devoluto alla fondazione Lions (Licf), ente senza scopo di lucro nato nel 1968, che è uno strumento per mezzo del quale l’Associazione può erogare fondi in caso di disastri ambientali, provvedere all’educazione di milioni di persone nei paesi poveri, istituire strutture di servizio sanitario in tutto il mondo, oppure lanciare campagne di prevenzione medica e conservazione della vita stessa.

Antonio Cianchi

