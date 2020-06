Tarquinia - Alcuni lottisti scrivono ai ministeri di Ambiente e Beni culturali, alle istituzioni e alle forze dell'ordine - Il sindaco Giulivi: "Nessuna nuova opera, stiamo solo risistemando per rendere fruibili le spiagge"

Tarquinia – (f.b.) – “No al parcheggio vicino al consorzio Voltunna, ci sono vincoli paesaggistici e idrogeologici”. A sostenerlo con convinzione sono alcuni dei membri del consorzio di lottisti Voltunna di Marina Velka (frazione di Tarquinia), che in una lettera indirizzata ai ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali, oltre che alle forze dell’ordine e a una serie di istituzioni, locali e nazionali, chiedono che si faccia luce sui progetti del Comune in quell’area.

Stando alla missiva firmata tra gli altri da Manuela Maini, Giancarlo Mazzotta e Massimiliano Ceccoli, l’amministrazione “con ordinanza n. 22 del 28.05.2020 sta eseguendo sul fondo adiacente ai confini del consorzio lavori finalizzati alla realizzazione di un’area adibita a parcheggio di autovetture nel piano ‘gestione spiagge libere'”.

Ma quell’area, secondo quanto riferiscono, non dovrebbe essere toccata. “Da decenni – prosegue la lettera – è risultata destinata ad uso esclusivo come area pascolo e seminativo ed è sottoposta a vincolo paesaggistico, vincolo dei beni culturali e vincolo piano di assetto idrogeologico (Pai)”.

I membri del consorzio Voltunna, quindi, chiedono di verificare la legittimità dell’attività che, secondo loro, “determinerebbe un mutamento radicale mediante la rimozione della vegetazione, dello strato superficiale del terreno e delle dune prospicienti il mare con inevitabili riflessi e pregiudizi nei confronti del territorio protetto”.

Presunte irregolarità che non risultano al sindaco Alessandro Giulivi. “A me non è arrivata ancora alcuna lettera – spiega -, quindi quando l’avrò in mano cercherò meglio di capire cosa c’è scritto e cosa si contesta. Certo è che la mia amministrazione non sta costruendo alcun parcheggio nuovo. Stiamo, al limite, risistemando alcune aree per permettere alle persone di raggiungere più agevolmente il mare, anche in considerazione delle normative legate al Covid”.

Parte delle riqualificazioni, poi, era partita già l’anno scorso. “Nel 2019 avevamo cominciato con la pulizia di alcune aree per facilitare la sosta di auto e di camper – conclude il sindaco -. Sono tutte iniziative per il bene dei cittadini e dei turisti che spero anche quest’anno potranno godere del nostro litorale. Il resto sono chiacchiere tutte da verificare…”.

5 giugno, 2020