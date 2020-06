Viterbo - Massimo Erbetti (M5s) attacca: "C'è chi chiede di fatto un commissariamento prefettizio e chi minaccia di non votare il bilancio se non si puliscono le frazioni"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Che strana maggioranza quella del sindaco Arena, c’è chi chiede di fatto un commissariamento prefettizio, ad esempio qualcuno chiede al prefetto di “convocare un tavolo che coinvolga tutte le realtà provinciali: politiche, economiche, culturali, sociali, sindacali, militari e di ordine pubblico”.

Lo scopo sarebbe quello di “sollecitare adeguatamente ognuno a mettere in campo tutte le singole esperienze, tese a individuare comuni linee guida atte a far ripartire l’economia, le iniziative culturali, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni…ecc.ecc., forse al consigliere sfugge che è quello che dovrebbe fare la politica, anzi quello che dovrebbe fare la sua maggioranza e non certo il prefetto, perché se così fosse, noi consiglieri potremmo starcene comodamente a casa a fare altro, c’è poi chi minaccia di non votare il bilancio se non si puliscono le frazioni e chi di non andare in consiglio “fin quando non si darà più attenzione a Bagnaia”.

Mi chiedo dove fossero questi consiglieri, durante l’ultimo consiglio comunale, dalla loro bocca non è uscita una sola parola, una sola proposta, nulla, silenzio assoluto. Eppure la sede per proporre era proprio quella, forse per la propria visibilità è meglio una comparsata su un giornale?

Se avessero voluto veramente risolvere i problemi della città, non sarebbe stato più opportuno fare proposte sensate in quella sede? Perché non hanno protestato, anzi hanno avallato votando e/o astenendosi, tutto e il contrario di tutto? La verità è che a tutt’oggi l’amministrazione Arena non ha la più pallida idea di come risollevare questa città ed è forse meglio distrarre l’attenzione su altro?

Come mai questi consiglieri non protestano perché non si sa ancora se le attività chiuse a causa del lockdown, dovranno pagare la Tari per il periodo in cui non hanno operato? Oppure non lo fanno perché non esiste un fondo per aiutare gli operatori a pagare i fitti? O magari uno per l’emergenza alimentare? O ancora perché non esiste un piano per gli spettacoli estivi?

O perché le piazze sono ancora invase dalle auto, anziché dai tavoli dei ristoratori? Vogliamo invece parlare dell’appalto ponte per i rifiuti? E della piscina comunale? Assolutamente no, su questi temi silenzio assoluto…veramente una strana maggioranza quella del sindaco Arena.

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5s

