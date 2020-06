“Norveo Fedeli, un omicidio che ha messo in crisi tutta la comunità”

Viterbo - Fra' Benone: "Dobbiamo saper perdonare" - Ieri la messa in memoria del commerciante ucciso nella sua boutique di via San Luca - FOTO

Viterbo – “Un omicidio che ha messo in crisi tutta quanta la comunità viterbese”. L’ha definito così Fra’ Benone, il sacerdote della chiesa di San Francesco che ha celebrato ieri sera la messa in memoria di Norveo Fedeli in occasione dell’anniversario della scomparsa.

Fedeli è il commerciante viterbese ucciso nella sua boutique di via San Luca il 3 maggio 2019 all’età di 74 anni dal 23enne americano d’origine sudcoreana Michal Aaron Pang, a processo per omicidio e rapina aggravati davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo.

“La giustizia deve fare il suo corso – ha proseguito il sacerdote -, ma noi dobbiamo essere in grado di perdonare”.

In chiesa, accanto alla famiglia Fedeli, tante persone. Con loro anche il sindaco Giovanni Arena e la consigliera comunale Chiara Frontini.

Non è stato possibile celebrare la funzione religiosa il giorno dell’anniversario della morte di Norveo, il 3 maggio. Questo a causa delle prescrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

“Dobbiamo imparare ad amare il prossimo nostro come noi stessi – ha poi aggiunto Fra Benone – come insegnano i comandamenti e come ricordano i vangeli. Da soli siamo deboli e in grado solo di rispondere con la stessa moneta”.

In chiesa le persone sono tante. I tempi sono quelli dell’emergenza Coronavirus e la normativa permette la presenza di un certo numero di persone. A San Francesco, come ricordano i cartelli appesi fuori, al massimo 100. Fra Benone, durante la messa, ricorda infatti le regole da rispettare. Distanziamento sociale, due per banco, a meno che non si tratti di famiglie e congiunti, e mascherina. Preferibile inoltre non utilizzare l’inginocchiatoio. Per mantenere la distanza di un metro tra una persona e l’altra.

“Non chiudiamo nei nostri dolori – ha concluso la sua omelia Fra’ Benone -. Lasciamo che Dio guarisca la nostra società, e le ferite delle nostra vita”.

