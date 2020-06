Nuove regole per lo sport in Abruzzo: calcio senza contrasti, basket e pallavolo coi guanti

Coronavirus - Le linee guida firmate dal presidente della regione Marsilio per permettere la pratica limitando i rischi di contagio

Condividi la notizia:











L’Aquila – Niente contrasti e corpo a corpo, niente mischie, obbligo dei guanti per chi tocca il pallone con le mani. Sono le nuove linee guida fissate con un’ordinanza dalla regione Abruzzo per permettere la ripresa in sicurezza della pratica degli sport di squadra. Su tutti calcio, pallavolo e basket.

A firmare il “protocollo di sicurezza per i centri e circoli sportivi” il presidente Marco Marsilio, l’assessora alla Salute Nicoletta Verì e l’assessore allo Sport Guido Quintino Liris.

Il documento, citato dal Corriere della Sera, impone a calciatori e cestisti di recuperare il pallone “solo tramite intercetto e non tramite il contrasto”. Vietate, quindi, “scivolate e marcature a uomo”. Così come “sputare e starnutire a terra” e recuperare fiato “da seduti o sdraiati nell’area di gioco”.

Per chi deve toccare il pallone con le mani, inoltre, è obbligatorio l’uso dei guanti. Una regola che vale per i portieri nel calcio, nel pieno rispetto dell’uso comune, ma anche (cosa ben più insolita) per i giocatori di basket e pallavolo. Nello specifico questi ultimi sono obbligati a indossare “guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva” e non possono, durante la gara, “invadere il campo opposto”. Occhio, quindi, ai contrasti a rete.

Condividi la notizia:











10 giugno, 2020