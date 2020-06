Nuovo caso nella Tuscia, il contagiato: “Sono a Roma da mesi”

Coronavirus - Un positivo anche nel Reatino, riconducibile al focolaio del San Raffaele - Nell'Alto Lazio guariti sette pazienti

Viterbo – Coronavirus, caso numero 463 nella Tuscia. Si tratta di un uomo di Bassano Romano. “È attualmente ricoverato – spiega l’amministrazione comunale – all’ospedale Gemelli di Roma, dove si era recato per la cura di altre patologie e negli accertamenti effettuati è risultato positivo al Covid-19. Il paziente è asintomatico e, contattato telefonicamente, racconta di aver passato gli ultimi mesi nel suo domicilio a Roma e di non aver più frequentato il paese”.

Ieri, giovedì 11 giugno, è stata registrata la 415esima guarigione. A Orte, che torna a essere un comune Covid-free. “L’amministrazione comunale – commenta il sindaco Angelo Giuliani -, con grande gioia, si rallegra per la guarigione dal Covid-19 dell’ultima cittadina ancora positiva. Orte, al momento, è libera dal Coronavirus. Il lavoro e i sacrifici finora sostenuti non sono avvenuti invano, ma la pandemia non è ancora finita e occorre pazienza e attenzione. La voglia di reagire e di combattere questo virus devastante e di guardare avanti con fiducia, però, è qualcosa che accomuna tutti noi ortani. Ora più che mai è il momento di rialzarsi, nella convinzione che insieme ce la faremo”.

I malati nella Tuscia sono 24: otto a Celleno, sei a Viterbo e uno a Montefiascone, Tarquinia, Bolsena, Bassano Romano, Montalto di Castro, Monte Romano e San Lorenzo Nuovo. Gli altri tre pazienti non vivono nella Tuscia, ma la loro positività è stata accertata dalla Asl di Viterbo. In quarantena ci sono 105 persone, mentre 3mila 797 hanno concluso il periodo di isolamento. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 13mila 470 tamponi, 80 dei quali nelle ultime 24 ore.

Un nuovo caso anche in Sabina, a Montopoli per la precisione. “È riferibile – fa sapere la Regione Lazio – al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana”. Gli attualmente positivi sono 17, mentre in quarantena ci sono 31 persone (tre in meno rispetto a ieri), una delle quali è sintomatica.

Nessun contagio, invece, nel territorio della Asl Roma 4. Ma i guariti toccano quota 728. Ieri se ne sono aggiunti altri sei: due a Civitavecchia, tre a Morlupo e uno a Riano. Questi ultimi due comuni tornano a essere Covid-free. Su 816 casi in totale, i malati scendono a dieci: tre a Fiano Romano, due a Cerveteri e Civitavecchia e uno a Bracciano, Canale Monterano e Santa Marinella.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 463 (143 a Viterbo; 320 in provincia)

Attualmente positivi: 24

Guariti: 415

Morti: 24 + 1

In quarantena: 105

Usciti dalla quarantena: 3797

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 131 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 36 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (7 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Orte: 9 casi (9 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 816

Attualmente positivi: 10

Guariti: 728

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 249 guariti)

Fiano Romano: 56 casi (5 morti e 48 guariti)

Cerveteri: 48 casi (8 morti e 38 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Bracciano: 28 casi (1 morto e 26 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Comuni Covid-free

Campagnano: 85 casi (6 morti e 79 guariti)

Morlupo: 49 casi (49 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 19 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

12 giugno, 2020