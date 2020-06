Oggi 22 morti e 307 guariti

Coronavirus - Il bollettino del ministero della Salute con i dati sui contagi - Incremento di 174 casi rispetto a ieri - Gli attualmente positivi scendono a 16mila 600 circa

Roma – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 22 morti per il Coronavirus; 34mila 738 in totale le vittime, dall’inizio dell’epidemia in Italia.

I dati sono quelli diffusi dal ministero della Salute, che pubblica sul sito la tabella quotidiana con i numeri dei contagi da Covid-19.

Rispetto a ieri c’è stato un incremento di 174 casi. Il numero di casi totali, da inizio emergenza, è così di 240mila 310.

Oggi si registrano 307 guariti; il totale delle persone che hanno contratto l’infezione riuscendo a sconfiggerla è di 188mila 891.

La riduzione degli attualmente positivi è di 155 casi e porta il totale degli attuali positivi a 16mila 681. Di questi, 98 sono ricoverati in terapia intensiva (uno in più, rispetto a ieri, quando era sceso sotto quota cento il numero dei ricoverati).

1160 sono le persone ricoverate con sintomi (cento in meno rispetto a ieri) e 15mila 423 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi.

La tabella con i dati sulla diffusione Coronavirus in Italia, aggiornati al 28 giugno

28 giugno, 2020