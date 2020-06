Oggi 6 morti, il dato più basso da fine febbraio

Coronavirus - Ministero della Salute - Calano i nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono 126 e i guariti 305

Roma – Il numero delle vittime per Coronavirus, registrato nelle ultime 24 ore, è di 6 decessi. Il dato più basso da fine febbraio. Il totale delle vittime, da inizio emergenza, è di 34mila 744.

I dati sono quelli diffusi dal ministero della salute che pubblica sul sito la tabella quotidiana coi dati del contagio da Covid-19.

Calano anche i nuovi casi che nelle ultime 24 ore sono 126 (ieri erano stati 174). I casi totali di Coronavirus in Italia sono così 240mila 436.

I guariti di oggi sono 305 (ieri erano stati 307) e portano il totale a 189mila 196.

La riduzione degli attualmente positivi è di 185 casi e porta il totale degli attuali positivi a 16mila 496.

Tra questi, 96 sono ricoverati in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). E rimane così costante sotto quota 100, per il terzo giorno consecutivo, il numero dei ricoveri in terapia intensiva.

15mila 280 sono le persone in isolamento domiciliare e 1120 quelle ricoverate con sintomi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 29 giugno

29 giugno, 2020