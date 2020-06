Ordine di Malta, la delegazione di Viterbo e Rieti dona 70mila capi di vestiario

Cronaca - Verranno distribuiti alle organizzazioni umanitarie e no profit nazionali e internazionali

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In distribuzione migliaia di capi di vestiario dall’ordine di Malta Italia delegazione Viterbo-Rieti.

Oltre 70mila capi di vestiario verranno distribuiti in beneficenza alle organizzazioni umanitarie e no profit nazionali e internazionali.

Dopo una lunga attività giudiziaria che ha visto impegnati gli uffici del tribunale di Civitavecchia e la locale direzione delle dogane , il porto di Civitavecchia grazie all’intervento di attori sociali e imprenditoriali sarà per i prossimi giorni, un hub solidale.

A fronte di una devoluzione gratuita acquisita dalla delegazione di Viterbo-Rieti del sovrano militare ordine di Malta, pigiami e vari indumenti sportivi saranno disponibili per essere assegnati a organizzazioni caritative in Italia e all’estero.

Una governance della solidarietà vincente è quella realizzata dalla protezione civile comunale, grandi sollevamenti e servizi srl l’agenzia marittima Bellettieri che unitamente alle istituzioni locali e a cavalieri e volontari della delegazione di Viterbo-Rieti dell’ordine di Malta, sono riusciti insieme ad interpretare al meglio lo spirito Melitense.

Una stupenda macchina della solidarietà che ha garantito un supporto eccezionale fatto di uomini, mezzi speciali e locali idonei per realizzare un centro della Solidarietà ed una grande operazione umanitaria.

La delegazione di Viterbo-Rieti interpreta così una “operazione nazionale” che coinvolge tutti i gran priorati e tutte le delegazioni.

Attività capillare per non far sentire “nessuno escluso” e arrivare alle comunità più remote e per far sentire la nostra vicinanza. Sicuramente una attività di prossimità insolita, che cercheremo di ripetere nel tempo grazie alla disponibilità di volontari e sostenitori dell’ordine in Italia e all’estero. Importante sinergia vissuta con la poliedricità dell’Associazionismo che lavora in sinergia.

Roberto Saccarello

Ordine di Malta Italia

Delegazione Viterbo – Rieti

Condividi la notizia:











15 giugno, 2020