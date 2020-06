Padre uccide i figli piccoli e si toglie la vita

Lecco - L'uomo era in villeggiatura con i due bambini - Possibile movente l'imminente separazione dalla moglie

Lecco – Padre uccide i figli piccoli e poi si toglie la vita.

Tragedia nel lecchese dove due bambini sono stati trovati morti in un appartamento. Da quanto si apprende sarebbero stati strangolati dal padre che poi si รจ tolto la vita.

L’uomo, residente a Milano, si trovava con i figli nel lecchese in villeggiatura.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’uomo fosse sconvolto per via di un’imminente separazione dalla moglie. In corso le indagini per chiarire se questo possa essere il movente.

