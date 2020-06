Viterbo - Sul posto 118, polizia locale e polizia stradale

Condividi la notizia:











Viterbo – Pedone investito a piazzale Gramsci.

In tarda mattina, per dinamiche in corso di accertamento, una persona รจ stata investita da una macchina mentre stava transitando a piazzale Gramsci.

Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi e la polizia stradale.

Non si conoscono ancora le condizioni di salute della persona ferita.

Condividi la notizia:











6 giugno, 2020