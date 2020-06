Piante di cannabis e centinaia di grammi di marijuana in casa, arrestata coppia

Carabinieri - L'uomo e la donna, di Civita Castellana, fermati al casello di Orte - Nell'appartamento anche due impianti e l'attrezzatura per la produzione della droga

Orte – Piante di cannabis e centinaia di grammi di marijuana in casa. Oltre a due impianti e all’attrezzatura per la produzione della droga. Arrestati un uomo e una donna.

Nella notte tra il 25 e il 26 giugno, durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Orte hanno arrestato un uomo di quasi trent’anni e una donna di oltre cinquanta, di Civita Castellana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

“L’uomo – spiega l’Arma -, fermato per un controllo nei pressi del casello autostradale di Orte, alla vista dei carabinieri ha assunto un atteggiamento sospetto. Controllato, dopo la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modesta quantità di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nell’abitazione 51 piante di cannabis di varie dimensioni, 153 grammi di marijuana, due impianti e l’attrezzatura necessaria per la produzione della stessa sostanza”.

Al termine della perquisizione tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo e la proprietaria dell’appartamento sono stati arrestati.

28 giugno, 2020