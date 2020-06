Covid-19 - Il Centro prevenzione malattie: "L'aumento dei casi è probabile nelle prossime settimane"

Solna – “Picco contagi superato in quasi tutti i paesi europei, ma pandemia non è finita”.

La curva dei contagi di Coronavirus ha avuto il suo picco in quasi tutti i paesi europei. A sostenerlo è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel suo rapporto aggiornato sul rischio Covid-19.

In base al documento, la prima ondata di contagio del Covid-19 ha superato il suo picco in tutti i paesi europei, tranne in Polonia e Svezia.

Questo però non vuol dire che l’emergenza Coronavirus sia terminata. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie afferma infatti che la pandemia non è finita e “previsioni ipotetiche indicano che un aumento dei casi è probabile nelle prossime settimane”.

12 giugno, 2020