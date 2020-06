Terni - L'attore è morto il 29 giugno 2010, dopo un lancio con il paracadute

Terni – Pietro Taricone, dieci anni fa la scomparsa.

Il 29 giugno 2010 moriva Pietro Taricone. Sono passati 10 anni dalla scomparsa dell’attore, morto a 35 anni all’ospedale di Terni dopo un lancio con il paracadute. La ricorrenza tra qualche giorno.

Il volo era sempre stato la sua passione, quella condivisa con la compagna Kasia Smutniak. E proprio lei quel giorno si era lanciata con il paracadute poco dopo di lui.

Taricone era diventato noto al grande pubblico per via della sua partecipazione a “Il grande fratello’. Con il suo sorriso e la sua simpatia era riuscito a guadagnarsi il favore di gran parte degli italiani. Dopo il reality la carriera in ascesa. Anche il cinema si era accorto di lui.

Ha girato Il segreto del successo, Ricordati di me, Radio West, Maradona-La mano de Dios. Tra le fiction Distretto di Polizia 3, Codice rosso, la Nuova squadra e Tutti pazzi per amore.

Sul set di Radio West conosce e si innamora di Kasia Smutniak. Con lei sceglie di vivere in campagna, lontano dai riflettori. Nasce anche la loro figlia Sophie.

Kasia Smutniak, dopo la morte del compagno, ha creato Pietro Taricone onlus, la fondazione che dal 2011 segue i progetti benefici a favore dei bambini meno fortunati. A Ghami, un villaggio nel Mustang in Nepal, è stata creata una scuola intitolata a Pietro.

27 giugno, 2020