Covid-19 - La cancelliera tedesca Angela Merkel, Il presidente francese Emmanuel Macron e altri 4 leader europei scrivono una lettera alla presidente della commissione Ursula von der Leyen

Berlino – “Prepariamoci alla prossima pandemia”.

C’è una lettera sul tavolo della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. A scrivere è la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e altri 4 leader europei. Una lettera di cinque pagine per chiarire come l’emergenza coronavirus “abbia sollevato domande” sulla preparazione dell’Unione europea e su come farsi trovare pronti “in vista di una possibile seconda ondata”.

“Speriamo – scrivono i leader – che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell’Ue alle future pandemie”.

10 giugno, 2020