“Siamo pronti per il turismo, tornano i visitatori al parco dei mostri”

Il giornale di mezzanotte - Bomarzo - Intervista al sindaco Ivo Cialdea sulla ripartenza dopo il lockdown

Bomarzo – Non ha registrato nessun caso di Coronavirus, e ora si prepara per la stagione estiva. “Bomarzo è pronto per il turismo”, afferma il sindaco Ivo Cialdea.

Il paese, famoso sia in Italia che all’estero per il parco dei mostri, è riuscito già ad attirare i primi visitatori della stagione dopo due mesi di lockdown.

Sindaco Cialdea, la principale attrazione turistica di Bomarzo, il parco dei mostri, è stata riaperta?

“Sono già tre settimane che il parco è aperto ai turisti. È stata sfruttata la prima riapertura, quella del 18 maggio”.

Sono necessarie misure speciali per visitare il parco?

“Fortunatamente il parco è molto grande e interamente all’aperto, però una volta entrati occorre certamente fare attenzione e rispettare le classiche norme sul distanziamento sociale in modo da non correre alcun rischio. La maggior parte dei visitatori del parco sono comunque famiglie, particolarmente attente nel seguire le raccomandazioni”.

Il turismo del parco è tornato ai livelli pre-Covid?

“Non ancora. Sicuramente dalla sua riapertura il parco dei mostri ha richiamato diversi turisti, ma non siamo ancora ai numeri precedenti all’emergenza. Ad ogni modo si sono visti già i primi visitatori, che hanno avuto modo di vedere anche il centro storico del paese. A Bomarzo infatti non c’è solo il parco dei mostri”.

Anche palazzo Orsini è stato riaperto?

“Il palazzo è ancora chiuso, ma stiamo lavorando per la sua riapertura. A differenza del parco dei mostri, che è un sito privato, palazzo Orsini è gestito interamente da volontari e i tempi sono quindi più lunghi. Penso comunque che riaprirà molto presto, probabilmente già la prossima settimana”.

Com’è la situazione a Bomarzo dal punto di vista delle strutture per l’alloggio dei turisti?

“È tutto pronto e perfettamente funzionante, così come i bar e ristoranti che hanno riaperto. Tutte le norme sul distanziamento sociale vengono rispettate, i cittadini di Bomarzo si sono dimostrati molto responsabili”.

10 giugno, 2020