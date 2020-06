Washington - Il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden in un'intervista al "The Daily show with Trevor Noah"

Washington – “Pronto a far scortare Trump fuori dalla Casa Bianca”. Il candidato democratico per le presidenziali di novembre Joe Biden contro Donald Trump in un’intervista al “The Daily show with Trevor Noah”.

“Questo presidente – ha detto Biden – cercherà di rubare le elezioni, è la mia più grande preoccupazione”.

Il candidato democratico ha aggiunto che, in caso di sconfitta, teme che Trump possa rifiutarsi di lasciare la casa presidenziale.

Per questo Biden ha auspicato l’appoggio dei militari.

“Vi prometto, sono assolutamente convinto, – ha aggiunto Biden – che lo scorterebbero fuori dalla Casa Bianca con grande sollecitudine”.

11 giugno, 2020