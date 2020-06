“Quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza nel comune?”

Caprarola - Interrogazione di MeetUp 5s

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Il 19 febbraio 2020, il Meetup Caprarola 5s, avevamo già inviato a mezzo Pec@ una interrogazione al Comune di Caprarola all’attenzione del sindaco Eugenio Stelliferi, alla giunta e all’assessore ai Servizi sociali, per avere notizie sulla Fase 2 – Reddido di Cittadinanza – Lavori socialmente utili (Puc), confidando nella solita nostra viva sensibilità civica e politica.

Constatiamo nostro malgrado, che alla data odierna e per l’ennesima volta, non abbiamo avuto risposte di alcun tipo da questa amministrazione per da cittadini che richiedono informazioni o altro in materia di gestione della comunità caprolatta.

Questa amministrazione, dopo un anno che il Mup Caprarola 5s si impegna e lavora con costanza sul territorio, dove un gruppo di cittadini volenterori e impegnati tengono con passione al proprio paese di nascita, residenza e luogo di lavoro oltre che avere attenzione al bene della collettività caprarolatta, che presenzia ai consigli comunali per comprendere in quale direzione vada l’amministrazione e se rispetti il suo programma elettorale presentato ai cittadini, ancora ci “snobba” e ignora, non rispondendo ad alcun tipo di comunicazione anche certificata e protocollata.

Abbiamo riflettuto con attenzione, sul motivo di questo atteggiamento, a nostro avviso non edificante e molto poco democratico. Forse pensano che non capiremmo? Che non abbiamo cose da dire, osservazioni da fare, critiche o proposte per migliorare la qualità di vita di e su Caprarola?

O forse, l’amministrazione si trincea dietro silenzi, perché non abituata o incline ad essere monitorata, osservata e quando serve criticata, per cui ci tiene volutamente a distanza di sicurezza.

Quanto di più sbagliato possa fare. Il gruppo Mup è presente e sarà costantemente sempre più presente su ogni aspetto della vita amministrativa, gestionale e democratica di Caprarola e faremo un lavoro da cittadini interessati alle sorti del nostro paese.

Ma veniamo al punto del comunicato stampa il: PUC Progetti Utili alla Collettività di Caprarola.

Caprarola ha necessità di interventi sostanziali importanti su vari fronti, che vanno dal decoro urbano, al superamento delle barriere architettoniche, ad un forte impegno di tutta una nuova progettualità per l’economica del paese. Il paese vive in una trisemente desolazione e le voci di malessere che sentiamo o ci riportano sono sconcertanti.

Lo stato di abbandono e trascuratezza che vige a Caprarola e ben visibile a tutti i cittadini e sempre più spesso ci arrivano segnalazioni di disservizi e lamentele.

E’ presente svariato malcontento nel nostro amato paesello.

Cosa aspettiamo, gli ultimi sei mesi di mandato del sindaco, per dare “due pennellate” di bianco al muro e posizionare tre vasi con le piantine fiorite in piazza per far vedere che si fa dell’attività? Prima che si torni alle urne si elargiscono convenevoli saluti e sgargianti sorrisi a destra e manca ai concittadini??

Il sindaco deve fare e lavorare tutti i giorni, per 365 giorno l’anno e per cinque anni di fila.

Abbiamo più di 90 persone, a Caprarola, che percepiscono e beneficiano del Reddito di Cittadinanza e che sono tenute a svolgere lavori socialmente utili, dando la loro disponibilità a svolgere attività varie, per un minimo di otto ore a settimana pena la decadenza del RdC.

Attività lavorative di carattere culturale, ambientale, sociale, artistiche, formative e di tutela dei beni culturali che vanno attivate dal Comune di Caprarola.

Il Comune di Caprarola avrebbe dovuto redigere il PUC Progetti Utili alla Collettività, gia da tempo. Alla data odierna, non vedendo e sentendo nulla di ciò, non avendo risposte alle domande, si vuole conoscere la situazione dello stato dell’arte dei PUC e quanto è stato fatto riguardo questi impegni.

Il “Progetto” comporta l’organizzazione di attività da parte del Comune e degli altri soggetti coinvolti nella attuazione del/i progetto/i e non sostitutive di quelle ordinarie, legate alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.

Il Comune di Caprarola ha disponibile un monte ore di attività lavorative pari a 38.272 in un’anno.

Sono parecchie ore di lavoro e se pianificate e ben organizzate se ne fanno di belle e buone cose per Capraola. E allora? Cosa si deve attendere? Se non ha idee l’amministrazione chieda ai cittadini le idee e le esigenze di cui si ha bisogno.

Considerata anche la situazione di emergenza relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 , ai sensi dell’articolo 40 del D.L. del 17 marzo 2020 n.18 e convertito in Legge 27/2020, che sospende per due mesi, con alcune eccezioni, gli obbligi connessi alla fruizione del RdC, sono sospesi anche gli adempimenti legati ai PUC (indicazioni operative nella Circ. n.1 del 27 Marzo 2020), comunque le attività d’ufficio comunali anche con lo “smart working” si potrebbero portare avanti.

La nostra ennesima interrogazione chiede con voce ferma e decisa di conoscere ufficialmente e per scritto cosa è stato eseguito alla data odierna, e nello specifico elenchiamo i quesiti a cui richiediamo risposte e tempistiche di attuazione anche previsionali:

1) se è stato trasmesso in forma singola o associata il/i nominativo/i degli utenti da accreditare sulla piattaforma GePI per lo svolgimento dei diversi ruoli (case manager per il Patto per l’inclusione sociale, coordinatore per il patto per l’inclusione sociale, coordinatore per i controlli anagrafici, responsabile per i controlli anagrafici), e, nel caso positivo si chiede che venga comunicato il/i nominativo/i;

2) se l’Amministratore di Ambito ha proceduto a caricare la Convenzione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di questa amministrazione, sulla piattaforma GePI nell’apposita sezione denominata “Verifica Convenzione”, secondo le modalità indicate nella nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.7250 dell’08.08.2019, e ribadite nella nota n. 9023 del 21.10.2019?

3) Quanti sono i percettori di Reddito di Cittadinanza nel Comune di Caprarola?

4) Quanti di questi hanno stipulato o dovranno stipulare il Patto per l’inclusione sociale, e quanti invece hanno stipulato o dovranno stipulare il Patto per il lavoro?

5) Sono stati attivati i Patti per l’inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede (ricordando che entrambi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ex art. 4, comma 14, del D.L 4/2019)?

6) Sono stati organizzati i Progetti Utili alla Collettività (c.d. PUC) che interessano sia coloro che hanno stipulato o stipuleranno il Patto per il lavoro, nonché coloro che hanno stipulato o stipuleranno il Patto per l’inclusione sociale? Nel caso positivo si chiede di sapere quali enti del Terzo settore siano stati coinvolti, nonché di conoscere i precisi ambiti dei progetti (culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni).

7) Sono stati verificati i requisiti anagrafici dei beneficiari di RdC? In particolare, si sono verificati i requisiti di residenza e di soggiorno, nonché sono stati i medesimi comunicati ad Inps, ex art. 5, comma 4 del D.L. 4/2019?

8) Sono in corso i controlli a campione sulla composizione del nucleo familiare, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali sulla base di un Piano adottato da ciascun Comune?

In attesa di risposte e considerazione.

Meetup Caprarola 5s

8 giugno, 2020