Quartiere pulito, prossimo appuntamento domani a Renaro

Orte - Dalle 8 alle 13 raccolta dei rifiuti ingombranti e spazzamento delle strade

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale in collaborazione con Rieco Spa ha lanciato la campagna “Quartiere pulito 2020”, nell’ambito della quale verranno puliti a fondo tutti quartieri del comune di Orte.

Si tratta di mattinate ecologiche, in cui i cittadini potranno conferire nel proprio quartiere i rifiuti ingombranti e i Raee (apparecchiature elettroniche), senza doversi recare all’isola ecologica in località San Masseo.

“L’iniziativa – sottolinea l’assessore all’ambiente Ida Mariastella Fuselli – mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e anche a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e, soprattutto, alla riduzione della produzione dei rifiuti.

In ogni quartiere sarà posizionato un apposito cassone dove i cittadini residenti potranno portare gli oggetti di cui vogliono disfarsi, come per esempio piccoli elettrodomestici, poltrone, sedie, materassi, lampadari, giocattoli. Una squadra con personale Rieco procederà allo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e dei marciapiedi”.

“Siamo partiti con la prima tappa sabato 6 giugno nel quartiere Petignano – continua Fuselli – e i cittadini hanno partecipato attivamente, portando sul posto numerosi ingombranti e apprezzando in particolar modo il servizio messo a disposizione con questa campagna. La prossima tappa di Quartiere pulito 2020 proseguirà il 13 giugno dalle 8 alle 13 nel quartiere dei campi sportivi; le successive Orte Scalo, centro storico e quartiere Le Grazie, raggiungendo così tutti i quartieri”.

“Con queste iniziative, si tende a sensibilizzare i cittadini a prendere coscienza del fatto che tutto l’ambiente che ci circonda è la nostra casa e che i piccoli comportamenti possono fare la differenza” conclude Fuselli.

12 giugno, 2020