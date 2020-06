Quattro bimbi vivevano tra rifiuti e cibo putrefatto

Avellino - La polizia municipale è stata allertata dai vicini di casa che lamentavano un cattivo odore proveniente dall'appartamento - Con i minori c'era la madre

Condividi la notizia:











Avellino – Vivevano tra rifiuti e cibo putrefatto, 4 bambini.

Sono stati trovati dalla polizia municipale in una stanza tra cumuli di rifiuto e cibo putrefatto. Vivevano così 4 bambini, il più grande dei quali ha 12 anni. Il caso in un comune in provincia di Avellino.

La polizia municipale sarebbe stata allertata dai vicini di casa che lamentavano un cattivo odore proveniente ormai da giorni dall’abitazione in cui si trovavano i 4 bambini.

Ora i minori si trovano in una struttura protetta.

Qualche particolare sulla vicenda emerge anche dal racconto del luogotenente Anna Villani, l’agente che, insieme al maresciallo Alessandro Rossi, si è recata nell’appartamento. A riportare la notizia è Tgcom. Secondo il racconto, quando gli agenti sono entrati nell’appartamento hanno trovati i 4 bambini tutti in camera da letto. Una stanza dove il letto quasi non si vedeva perché i rifiuti coprivano il pavimento intorno fino a raggiungere in altezza il materasso stesso.

Con loro anche la madre. La donna avrebbe cercato in qualche modo di non far entrare la polizia municipale per evitare che vedessero le condizioni dell’appartamento. “E’ un po’ sporco – avrebbe detto la donna alla municipale, una volta entrata in casa – adesso pulisco”.

I bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta della provincia di Avellino. Saranno sottoposti alle cure mediche necessarie. I piccoli non presenterebbero segni di violenza.

Condividi la notizia:











12 giugno, 2020