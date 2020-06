Ragazzo, preso a bastonate nel cuore della notte, finisce in ospedale con testa e costola rotte

Vignanello - I soccorritori lo hanno trovato riverso a terra e dolorante prima di ricoverarlo in gravi condizioni - I carabinieri hanno denunciato un coetaneo della vittima

Vignanello – (raff.stro.) – Le sue urla hanno squarciato il cuore della notte e i soccorritori lo hanno trovato con la testa e una costola rotta. Un ragazzo di poco più di 20 anni è stato brutalmente aggredito a Vignanello intorno alle 3 della notte fra il 2 e il 3 giugno.

I carabinieri della stazione del paese stanno indagando sul caso. Il movente non è ancora chiaro, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la vittima sia stata presa a bastonate al culmine di una lite. Dalle lesioni riportate gli investigatori ipotizzano che sia stato prima sorpreso alle spalle e poi, caduto a terra, colpito alla testa e al torace.

A lanciare l’allarme sarebbe stato chi vive nella zona, che si trova fuori dal centro abitato di Vignanello, dopo aver sentito dei rumori e soprattuto i lamenti e le urla del 20enne. La chiamata al 112 è stata immediata, con i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto. Una volta arrivati, i soccorritori hanno trovato la vittima dolorante e riversa a terra. Il ragazzo, portato all’ospedale Belcolle di Viterbo in codice rosso, è stato ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata. Avrebbe riportato ferite alla testa e la rottura di una costola.

Prima dell’intervento dei carabinieri, l’aggressore è riuscito a darsi alla fuga. Ma al termine di un meticoloso e al contempo rapido lavoro d’indagine, i militari della stazione di Vignanello sono riusciti a individuarlo dopo poche ore. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima, a cui sarebbe stato sequestrato il bastone utilizzato come presunta arma per la violenza. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.

Il movente è ancora da chiarire: le ipotesi degli investigatori sono diverse e tutte al vaglio. C’è da capire non solo cosa abbia generato la lite poi sfociata nell’aggressione, ma anche cosa ci facessero i due in quella zona di Vignanello nel cuore della notte. Insomma, le indagine sembrerebbero tutt’altro che concluse.

10 giugno, 2020