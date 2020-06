Berlino - La cancelliera tedesca, Angela Merkel - La replica del premier Conte: "A fare i conti sono io, con Roberto Gualtieri, i ragionieri dello stato e i ministri"

Germania – “Recovery fund da solo non basta, l’Italia usi il Mes”.

“Il fondo di solidarietà, il Recovery fund, non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema…L’Italia pensi ad attivare il Mes”. A parlare è la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in un’intervista a La Stampa.

Merkel ha indirizzato le sue parole al governo italiano. “Il fondo di solidarietà – ha detto – il Recovery fund, non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema. Una disoccupazione troppo forte in un paese può avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiore. L’Italia pensi ad attivare il Mes“.

Parole che hanno suscitato la reazione del presidente del consiglio Giuseppe Conte. A stretto giro la replica. “Rispetto alle sue opinioni, non è cambiato nulla – ha detto Conte -. Ma a fare i conti sono io, con il ministro Roberto Gualtieri, i ragionieri dello stato e i ministri”.

“Ci stiamo predisponendo per un Recovery plan italiano che presenteremo a settembre – ha proseguito Conte -. Ieri c’è stata una riunione con i rappresentanti della maggioranza e abbiamo iniziato a ragionare sul ventaglio di possibilità dei prossimi provvedimenti”.

27 giugno, 2020