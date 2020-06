“Riabbracciamoci forte”, riparte il tour dello shopping 200% Forte dei Marmi

Montalto di Castro - Tappa nella Tuscia domenica 5 luglio

Montalto di Castro -Dopo la lunga sosta, è ripreso il tour dello shopping 200% Forte dei Marmi, con il claim “Riabbracciamoci Forte”.

Abbraccio simbolico, ovviamente, nel totale rispetto delle regole che si ripropone anche domenica 5 luglio, per l’evento di Marina di Montalto di Castro.

Come da tradizione, infatti, durante l’estate il Versilia Style è ospite delle più belle località turistiche.

Appuntamento, quindi, domenica 5 luglio, a Marina di Montalto di Castro

con due consorzi insieme, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte: formula, ormai consolidata, che mixa gioventù e tradizione.

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, i tanti appassionati potranno ritrovare gli articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle.

Domenica 5 luglio, a Marina di Montalto di Castro, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, per uno shopping glamour e di qualità.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.

