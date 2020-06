Riapre il 15 giugno la grande piscina termale delle Terme dei Papi

Viterbo - Nuove modalità d'accesso in sicurezza - Più spazio per tutti, lettini e ombrelloni in zone predefinite e distanziate

Viterbo – Sponsorizzato – Nuova modalità di accesso alla grande Piscina Termale delle Terme dei Papi.

Riparte da lunedì prossimo, 15 giugno, la monumentale piscina termale ma con diverse modalità. Visto il numero limitato di accessi consentito queste le novità:

orario continuato dalle 7 del mattino fino alle ore 01 di notte (tranne domenica e lunedì che invece sarà fino alle 20).

Tariffe di ingresso: 8 euro per tre ore nei giorni feriali, 10 euro per tre ore nei giorni festivi, 10 euro notturno dalle 20 alle 01 (mercoledì, giovedì, venerdì), 15 euro notturno dalle 20 alle 01,oo (il sabato).

Ci sarà anche la possibilità di acquistare il biglietto giornaliero e la possibilità di prenotare l’accesso tramite il servizio clienti (0761-3501).

“Crediamo molto nelle prime ore della giornata e nelle ore serali, sono le ore più belle specialmente in estate. Queste nuove tariffe sono proprio studiate per dare la possibilità di ritagliarsi un breve tempo, per un inizio giornata corroborante o per un fine giornata gratificante”, spiegano i gestori.

Gli abbonamenti restano validi con le stesse modalità precedenti. Ai possessori della carta ViTerme sarà garantito sconto del 20% sul prezzo di listino giornaliero.

Ci sarà più spazio per tutti, lettini e ombrelloni avranno zone predefinite e distanziate.

L’ingresso sarà direttamente dal centro termale dove è allestita una termocamera per la misurazione della temperatura.

Tutto è pronto per accogliere vecchi e nuovi utenti nei più alti livelli di sicurezza per riprendere a godere delle benefiche acque in totale relax.

12 giugno, 2020