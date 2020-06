Londra - Riparte il commercio di beni non essenziali - Da rispettare distanziamento sociale e accessi contingentati

Londra – Riaprono i negozi in Gran Bretagna, in coda per l’abbigliamento.

Dopo quasi tre mesi di lockdown, riaprono in Gran Bretagna i negozi. Quelli di beni non essenziali. E i cittadini ne approfittano per uscire e fare shopping.

Si stanno registrando infatti code di persone agli ingressi di numerosi negozi, in particolare di abbigliamento. A scegliere i vestiti sono i londinesi ma anche acquirenti di altre città .

Lo shopping riprende quindi. Ci sono però ancora le regole da rispettare. Ovunque continua a valere la regola del distanziamento sociale da mantenere tra le persone e gli accessi contingentati.

15 giugno, 2020