“Riaprono i tribunali grazie a un nostro emendamento”

Viterbo - Interviene il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Massimo Giampieri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Finalmente grazie a Fratelli d’Italia anche la giustizia, come tutti gli altri settori, potrà ripartire.

Grazie all’approvazione di un emendamento al decreto intercettazioni, i tribunali potranno riaprire il 30 giugno invece che a settembre e ciò consentirà lo sblocco della paralisi che ha immobilizzato il settore giudiziario, come più volte richiesto anche dal Consiglio nazionale forense.

Le cause potranno dunque riprendere e l’intero comparto della giustizia potrà rimettersi in moto, nell’interesse dei diritti dei cittadini.

L’approvazione in Parlamento ha dunque rappresentato non solo una vittoria di Fratelli d’Italia ma dell’intero Paese che riconosce nella tutela di un processo giusto e con tempi certi un diritto sacrosanto per i cittadini.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

12 giugno, 2020