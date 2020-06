Viterbo - In consiglio comunale il sindaco Arena risponde a Barelli (Forza Civica)

Viterbo – (g.f.) – “Rifiuti, a fine mese la firma dell’appalto ponte”. La data arriva dal sindaco Giovanni Arena.

Il consigliere Giacomo Barelli (Forza civica) si chiedeva, tra quello scaduto e in proroga e quello ponte, quale fosse attualmente in vigore e una risposta l’ha ricevuta.

“Si rischia – ha sottolineato Barelli – d’arrivare a settembre con le proroghe e a quel punto saranno passati due anni, ovvero l’amministrazione avrà affidato la nettezza urbana per 18 milioni di euro senza gara”. Con le proroghe, appunto.

Ma a quanto pare il compleanno non sarà festeggiato. Seppure le varie procedure a palazzo dei Priori non abbiano esattamente viaggiato in modo celere.

“Non voglio accampare giustificazioni – sostiene Arena – ma prima che arrivasse l’attuale dirigente, la precedente stava andando in pensione, aveva ferie da fare. Ne aveva pienamente diritto, ma un rallentamento c’è stato.

L’appalto ponte se lo è aggiudicato Viterbo Ambiente, ovvero la ditta che finora ha portato avanti il servizio e sta proseguendo alle vecchie condizioni”. Ancora per poco.

“Entro la fine del mese si va alla firma e si parte con quello ponte, che conterrà aspetti migliorativi rispetto al precedente”. Poi si dovrà pensare alla gara pluriennale. Barelli ha un dubbio: “Arriveremo a fine mandato con quello ponte”. Visti i tempi…

10 giugno, 2020