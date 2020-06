Riprendono i mercati estivi a Montalto Marina

Fase 2 - L’assessore Corona: “Accendere l'estate e generare economia sono le nostra priorità"

Condividi la notizia:











Montalto Marina – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina l’amministrazione ha approvato la nuova pianificazione dei mercati estivi che si tengono come di consueto a Montalto Marina, in esecuzione alle linee guida delle misure di contenimento del Covid-19 imposte dal governo.

I mercati estivi riaprono dunque sul territorio. Da questa sera il giornaliero serale in via Arbea; il mercato settimanale del lunedì a via Arbea partirà invece da giovedì 11 giugno. Il mercatino di artigianato e hobbisti in via dei Coralli prenderà il via dal 18 giugno, ogni giovedì e venerdì della settimana fino al 5 settembre.

“Con la fase due post Covid-19 – commenta l’assessore al commercio Giovanni Corona – sono ripresi i mercati settimanali nel capoluogo e a Pescia Romana.

Da oggi, e tra questa settimana e la prossima ripartiranno anche il settimanale del giovedì a via Arbea, il serale sempre a via Arbea, e il mercatino di hobbisti a via dei Coralli.

Cercheremo, nel limite del possibile delle linee guida Covid, di permettere alle attività di lavorare e far ripartire l’economia.

Nei prossimi giorni – conclude l’assessore Corona – daremo inoltre pubblicità di altre iniziative che stiamo mettendo in campo, con lo scopo di far accendere l’estate nel nostro paese”.

Montalto di Castro

Condividi la notizia:











8 giugno, 2020