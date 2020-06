Viterbo - Da cima a fondo - Immutato invece lo stato di abbandono della zona di fronte - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Ripulita la fontana di piazza Dante a Viterbo. E l’ordine è partito dal comune. Un pezzetto alla volta. Il primo, pare sia proprio la fontana. Scrostata dalla melma a suon di spazzolone.

E’ stata ripulita tutta. Vasca inclusa. Da cima a fondo. Di fronte, la piazza che invece non cambia. Piena d’erba e abbandonata a se stessa. A resistere soltanto la gente che ci abita, il bar Amaris, e la via che gli passa davanti. Via Mazzini, in questo momento tra le più vive e vivaci della città. A ridosso dell’avvallamento che per le vie cupe e del suffragio porta verso San Faustino.

La fontana di piazza Dante risale al 1268, come attesta la scritta presente sulla cuspide. E’ stata ripulita. Un pezzetto alla volta.

Daniele Camilli

12 giugno, 2020