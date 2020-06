“Per il ritrovamento di animali ci si può rivolgere all’apposito sportello”

Viterbo - L'annuncio della consigliera comunale Ombretta Perlorca

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per comunicare il ritrovamento di animali (da segnalare, ritrovati, o vaganti) ci si può rivolgere allo sportello diritti degli animali, ubicato in via Garbini 84, raggiungibile telefonicamente al numero 0761348455, chiedendo di Leonardo De Angeli.

A darne notizia è il consigliere delegato alla Tutela e al benessere degli animali Ombretta Perlorca, che aggiunge: “In questo periodo di emergenza Covid-19, parte del personale è in smart working, fino a nuova disposizione. Per qualsiasi evenienza si prega pertanto di inviare una mail all’indirizzo sportellodirittideglianimali@comune.viterbo.it.

Sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione dedicata allo sportello diritti degli animali è scaricabile il modulo per la segnalazione di ritrovamento di un animale vagante da inviare allo sportello diritti degli animali alla mail sopra indicata. Seguirà l’inoltro di regolare denuncia alle competenti autorità”.

