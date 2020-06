Londra - Il presidente degli Stati Uniti ha utilizzato una canzone della band britannica a Tulsa - Non è la prima volta che il Tycoon viene avvertito dal gruppo

Londra – “I Rolling Stones contro Trump, basta usare i nostri brani nei comizi”.

I Rolling Stones contro Trump. La band britannica ha lanciato un avvertimento al presidente degli Stati Uniti. Il gruppo potrebbe fargli causa qualora Trump continuasse a usare le sue canzoni come colonna sonora dei comizi elettorali. A riportare la notizia è la Bbc.

A I Rolling Stones non sarebbe piaciuto l’utilizzo della canzone You Can’t Always Get What You Want durante il comizio di una settimana fa a Tulsa, in Oklahoma.

Il brano era già stato suonato durante la campagna per le elezioni del 2016 e già allora la band inglese aveva chiarito il suo punto di vista prendendo le distanze dal Tycoon.

Ma Trump aveva dato poco peso alla cosa e aveva fatto suonare Heart of Stone durante la festa per il suo insediamento nel 2017.

Ma adesso le cose sarebbero cambiate e il team di avvocati della band avrebbe contattato l’agenzia che si occupa dei diritti musicali, la Bmi, per bloccare lo sfruttamento non autorizzato della loro musica.

28 giugno, 2020