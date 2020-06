Salaria, lavori alle gallerie S. Pietro e Sigillo, si va a senso unico alternato

Rieti - Altezza comune di Posta - Il completamento è previsto per il 4 giugno 2021

Condividi la notizia:











Rieti – Anas ha avviato oggi i lavori di manutenzione straordinaria per le gallerie “S. Pietro” al km 107,600, “Sigillo” al km 107,300 sulla SS4 Salaria all’altezza del comune di Posta in provincia di Rieti.

Gli interventi riguarderanno sia il risanamento idraulico del rivestimento delle gallerie e sia il ripristino strutturale per un importo di 2,7 milioni di euro e dureranno 365 giorni.

Al fine di garantire la sicurezza per l’utenza in transito e per il personale coinvolto nei pressi dell’area di cantiere verrà istituito il senso unico alternato nella fascia oraria 07 – 18, esclusi i giorni festivi.

Il completamento è previsto per il 4 giugno 2021.

Condividi la notizia:











11 giugno, 2020