“Per salvare l’Italia bisogna ripartire dal turismo, appuntamento nazionale a Roma”

Viterbo - FdI il 22 giugno organizza una giornata di lavoro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Diamo voce al turismo.

Le problematiche legate all’emergenza Covid si sono riversate, con particolare gravità, sul settore turistico.

L’Ocse ha definito lo scenario del comparto “drammatico”, mentre Assoturismo già da marzo, ha lanciato l’allarme, parlando di uno scenario simile a quello di 60 anni fa.

In questa crisi di livello mondiale, gli interventi previsti dal decreto rilancio sono insufficienti, ed il bonus vacanze tanto sbandierato rischia di causare ancora più danni agli imprenditori che non potranno usufruire di necessaria ed immediata liquidità ma, piuttosto, di un palliativo come il credito d’imposta.

In tre decreti il Governo non è riuscito a mettere in campo una politica efficace e risolutiva.

Fratelli d’Italia sta organizzando, il 22 giugno, una giornata di lavoro con tutti gli operatori del turismo a livello nazionale che sono stati completamente dimenticati e che costituiscono la spina dorsale di un comparto fondamentale per il Paese, che va supportato con uno sforzo straordinario di risorse e idee.

Per partecipare bisognerà registrarsi al seguente link:https://www.fratelli-italia.it/emergenzaturismo/

Marco De Carolis – coordinatore regionale Dipartimento Turismo

11 giugno, 2020