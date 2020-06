Salvini: “Chiudere i bambini nel plexiglass in classe è la cazzata di un ministro incompetente”

Politica - Matteo Salvini duro sul decreto per la riapertura delle scuole: "I nostri deputati sono da due giorni in aula a combattere, ma Conte e Azzolina non ci sono"

Napoli – “Chiudere i bimbi nel plexiglass in classe è una cazzata che solo un ministro incompetente poteva pensare”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, critica duramente il decreto scuola in discussione alla Camera.

“I deputati della Lega – aggiunge – sono da due giorni in aula a combattere questo decreto e in aula non ci sono Conte e il ministro dell’istruzione”.

In visita a Napoli, Salvini parla anche della situazione politica nel centrodestra. “Devo confessare che Berlusconi ogni tanto non lo capisco – commenta -. L’ho sentito dire sì al Mes, usare la lingua di Prodi e di Renzi. Mi lascia dei dubbi”.

Repubblica riporta un giudizio lapidario del segretario del Carroccio sull’ipotesi governissimo, magari guidato da Mario Draghi: “La Lega dice che prima il governo va a casa e meglio è, spero che nessuno del centrodestra sia disponibile a sostenere altre robe strane – dice Salvini -. Dopo Conte ci sono solo le elezioni, no ai giochini di palazzo”.

