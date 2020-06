Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento di carabinieri e 118 sul lungolago

Montefiascone – Scontro tra un’auto e due ciclomotori, due feriti.

L’incidente stradale √® avvenuto ieri sera intorno alle 20 sulla strada provinciale lago di Bolsena sul lungolago di Montefiascone all’altezza dell’hotel ristorante La Carrozza d’oro.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrati una macchina e due ciclomotori.

I conducenti dei due ciclomotori sono rimasti leggermente feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e i sanitari del 118.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale.

I militari hanno gestito la viabilit√† ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

29 giugno, 2020