Pechino - Dalle ricerche di una team di scienziati - È veicolato nei suini ma può anche infettare l'uomo

Pechino – Scoperto in Cina nuovo virus “con potenziale pandemico”.

È la scoperta effettuata da un gruppo di scienziati cinesi ed inglesi in Cina.

Secondo i primi dati il virus sarebbe veicolato nei maiali ma può anche infettare l’uomo.

Per i ricercatori avrebbe un “potenziale pandemico”.

Il nuovo virus è stato chiamato G4 EA H1N1 e dovrà essere monitorato per controllare eventuali mutamenti che lo potrebbero far trasformare in una vera e propria pandemia come il Covid-19.

Gli studiosi hanno quindi chiesto su “Proceedings of National Academy of Sciences” immediate misure di controllo nei suini.

Al momento la malattia ha infettato in Cina soltanto persone che lavoravano nei macelli e nell’industria dei maiali.

30 giugno, 2020