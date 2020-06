Scopre di essere infetto durante il coma, ma ora è guarito dal Coronavirus

Salute - Il vicesindaco di Corchiano dopo gli sviluppi delle condizioni dell'uomo vittima di un incidente stradale: "Un'esperienza drammatica, ma la sua negativizzazione è una bellissima notizia" - I dati dell'Alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, altri quattro guariti nell’Alto Lazio.

Nella Tuscia si sono liberati dal Covid due pazienti: uno a Montefiascone e un altro a Corchiano. Quest’ultimo è Ademo Rosati, l’82enne asintomatico che ha scoperto l’infezione dopo essere finito in coma in seguito a un investimento stradale. “Siamo veramente felici – commenta il vicesindaco Pietro Piergentili – soprattutto per i suoi familiari che, speriamo presto, potranno finalmente rivedere e riabbracciare Ademo e ai quali rinnoviamo di cuore tutta la nostra vicinanza”. L’82enne, dopo l’incidente, è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma.

La guarigione dell’anziano è “una bellissima notizia, che aspettavamo da tanto tempo, anche per tutta la comunità di Corchiano – continua Piergentili – che ha condiviso insieme alla famiglia, con ansia e preoccupazione, questa drammatica esperienza”. Il paese torna anche ad essere Covid-free. “Non abbiamo più – conclude Piergentili – né positivi né quarantene. Possiamo finalmente tornare a guardare al futuro con maggiore fiducia e speranza, ma con la consapevolezza di non poter abbassare la guardia in quanto i rischi di contagio sono sempre dietro l’angolo”.

Nella Tuscia il totale dei casi resta fermo a 462, sale a 404 quello dei guariti e scende a 34 quello degli ancora malati (quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Belcolle). Cala a tredici il numero dei comuni con ancora positivi: Viterbo e Celleno con nove, Montefiascone e Tuscania con due, Bagnoregio, Bolsena, Montalto di Castro, Monte Romano, Orte, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri e Tarquinia con uno. Gli altri tre pazienti non vivono nella Tuscia, ma la loro positività è stata accertata dalla Asl di Viterbo.

In isolamento domiciliare ci sono 144 persone, mentre 3mila 753 sono uscite dalla quarantena. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 13mila 164 tamponi, 67 dei quali nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 3mila 864 test. Su 59 (l’1,52%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Nel resto dell’Alto Lazio un nuovo contagio è stato registrato a Morlupo, ma il paziente è già guarito insieme a un altro di Rignano. Nel territorio della Asl Roma 4 il totale dei casi arriva a 812, mentre quello dei negativizzati a 719. Gli ancora malati sono 15 in otto comuni: quattro a Civitavecchia, tre a Morlupo, due a Fiano Romano e a Santa Marinella, uno ad Allumiere, Campagnano, Canale Monterano e Riano.

Nessun nuovo caso ma neppure nessun nuovo negativizzato, invece, in Sabina. Il totale degli ex pazienti è fermo a 394 e quello dei malati a venti.

Articoli: Corchiano tira un sospiro di sollievo: “Negativi i familiari di Ademo” – Bengasi Battisti: “Uomo asintomatico a Corchiano, azienda non fa andare a lavoro gli operai del paese” – Investito, finisce in ospedale e scopre di avere il Coronavirus – Pedone investito a Corchiano, è grave

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 34 (4 ricoverati a Belcolle)

Guariti: 404

Morti: 24 + 1

In quarantena: 144

Usciti dalla quarantena: 3753

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 128 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 35 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 43 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (5 guariti)

Sutri: 3 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (1 guarito)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 812

Attualmente positivi: 15

Guariti: 719

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 247 guariti)

Campagnano: 85 casi (6 morti e 78 guariti)

Fiano Romano: 55 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 49 casi (46 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 18 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Comuni Covid-free

Cerveteri: 46 casi (8 morti e 38 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Bracciano: 27 casi (1 morto e 26 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

7 giugno, 2020