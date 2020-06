Coronavirus - Il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa sul Covid-19 alla Camera

Roma – “Seconda ondata non certa ma possibile, obbligo di collaborazione dei partiti”. Il ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa sul Covid-19 alla Camera.

La risoluzione del governo a Montecitorio è stata votata con 254 voti favorevoli.

Il ministro ieri ha parlato anche in Senato, dove è stata approvata la risoluzione del governo con 124 voti a favore e 90 contrari.

Roberto Speranza in aula ha parlato della possibile seconda ondata dei contagi.

“Una seconda ondata – ha detto Roberto Speranza – o una recrudescenza non è certa, ma è possibile. E quindi bisogna essere pronti. L’epidemia non si è conclusa, non è finita: ci sono ancora focolai di trasmissione attivi e il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare”.

Il ministro ha auspicato anche la collaborazione tra maggioranza e opposizione.

“Serve una limpida dialettica tra maggioranza ed opposizione – ha aggiunto il ministro – tra forze che a diversi livelli istituzionali hanno, nella gestione della sanità, rilevanti e concorrenti responsabilità di governo. Per me la collaborazione non è una scelta ma un vero e proprio obbligo istituzionale”.

Infine il ministro ha parlato delle misure adottate dal governo nell’emergenza coronavirus.

“Le misure adottate – ha continuato Roberto Speranza – sono state sempre accompagnate da scelte difficilissime. Insieme ai sacrifici straordinari di milioni di italiane e di italiani, ci hanno permesso di piegare la curva del contagio. Non dobbiamo dimenticarlo mai. È con le misure che Governo e Regioni hanno adottato che abbiamo salvato la vita a migliaia di persone”.

11 giugno, 2020