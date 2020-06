Si perde nel bosco mentre va a funghi

Viterbo - Soccorso dai vigili del fuoco

Viterbo – Paura per un settantenne che, stamattina, si è smarrito nel bosco.

Era andato a cercare funghi da solo in zona Fiescole, campagna tra Viterbo e San Martino.

A un certo punto non è più riuscito a orientarsi. Non riuscendo a tornare indietro, poco prima delle 13 ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere aiuto.

Una squadra è andata a cercarlo, restando in costante contatto telefonico con lui per tutto il tempo necessario a raggiungerlo.

Nel giro di circa un’ora e mezza sono riusciti a soccorrerlo. L’uomo era in buone condizioni, nonostante il caldo di quell’ora. Nessuna conseguenza, solo un po’ di apprensione per essersi perso.

28 giugno, 2020