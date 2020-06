Si schiantano contro la vetrata dell’ufficio postale per rubare il bancomat

Monteromano - Carabinieri - Dopo un lungo inseguimento i militari hanno recuperato l'apparato che all'interno conteneva 50mila euro - Proseguono le ricerche dei ladri

Condividi la notizia:











Monte Romano – Con la macchina si schiantano contro l’ufficio postale per portare via il bancomat. Intervento dei carabinieri.

“Questa notte a Monte Romano, in via Aurelia Nord – spiegano i carabinieri – una banda di criminali ha effettuato una cosiddetta spaccata, ovvero è andata con una macchina fuoristrada addosso alla vetrata dell’ufficio postale per asportare il bancomat e hanno prelevato tutto l’apparato bancomat per poi metterlo in un furgone.

La macchina usata per la spaccata è risultata rubata in provincia di Rieti mentre il furgone è risultato rubato ad Acilia.

Nel frattempo la stazione di Barbarano Romano che era in servizio di prevenzione per i crimini in genere, ha intercettato le due macchine, il furgone con dentro l’apparato bancomat e il fuoristrada Nissan mentre si davano alla fuga e ne è iniziato un breve inseguimento, attivando le centrali operative del comando provinciale carabinieri di Viterbo che facevano convergere le pattuglie in zona.

I banditi, messi alle strette dall’inseguimento hanno immediatamente preso una strada di campagna e lasciato la la macchina, il furgone e tutto l’apparato bancomat. Sono fuggiti a piedi per le campagne, prima dell’arrivo delle pattuglie di rinforzo.

I carabinieri della stazione di Barbarano Romano hanno recuperato immediatamente l’apparato bancomat che aveva all’interno 50mila euro.

Sono in corso le ricerche per trovare i banditi e nel frattempo sono state sequestrate anche le due auto usate per la spaccata”.

Condividi la notizia:











12 giugno, 2020