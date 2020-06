Il giornale di mezzanotte - Cronaca - Per il secondo anno consecutivo il fotografo viterbese porta a casa un premio del concorso dedicato al settore dei matrimoni

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Simone Grazini bissa il successo al Wedding awards.

Dopo la vittoria del 2019 il fotografo viterbese si aggiudica anche l’edizione 2020 con il primo premio nella categoria “fotografia”.

Il concorso del portale matrimonio.com è riservato ai professionisti del settore nuziale e da sette anni assegna i premi in base alle recensioni positive degli sposi.

L’edizione appena conclusa, vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, è stata la più difficile per i fotografi che sono stati chiamati a dover affrontare mesi di inattività per via del lockdown.

I Wedding awards vengono assegnati in base a 19 categorie: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, trasporto invitati, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi.

Articoli: La vittoria del 2019: Simone Grazini vince il Wedding awards: “Seguo le orme di mio padre e mio nonno…” di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











11 giugno, 2020