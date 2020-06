Sixtus Italia e As Viterbese insieme fino al 2023

Sport - Calcio - L'azienda di prodotti medico-sanitari-sportivi, elettromedicali e integratori alimentari sarà legata ai gialloblù per tre anni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La As Viterbese comunica che dal primo luglio 2020 Sixtus Italia, azienda leader nella distribuzione diretta alle società sportive, sarà fornitore ufficiale in esclusiva merceologica nel settore della produzione e vendita di prodotti medico-sanitari-sportivi, elettromedicali ed integratori alimentari. L’azienda toscana si lega ai colori gialloblù con un contratto triennale con opzione di un rinnovo per altri due anni.

La leadership di Sixtus Italia nel proprio settore è ben testimoniata dalla notorietà dei partner sportivi. Oltre alle principali federazioni, l’azienda infatti è fornitore ufficiale anche della maggior parte dei club di calcio di serie A, B e C come pure di numerose squadre di basket, volley, rugby, ciclismo, hockey e molte altre discipline.

Legarci a Sixtus ci permette di continuare il nostro processo di crescita. Sixtus Italia è un’azienda sinonimo di qualità e di alte performance nel mondo sportivo e non solo.

Questi sono dei valori importantissimi, dei quali beneficeranno i tesserati e tutta l’area tecnica. Infine, oltre al supporto per le forniture tecniche legate al calcio giocato, insieme a Sixtus nascerà un centro per la fisioterapia interno alla nostra struttura, dotato di quattro macchinari fisioterapici di ultima generazione, messi a disposizione del Club.

A.S. Viterbese

20 giugno, 2020