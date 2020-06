Sky stanzia 30 milioni di sterline per combattere il razzismo

Londra - Sfrutterà la propria voce mediatica per sottolineare le ingiustizie

Londra – Il gruppo Sky ha annunciato che investirà un totale di 30 milioni di sterline, distribuite su tre anni promuovendo una serie di iniziative volte a combattere il razzismo.

Sono stati creati due nuovi gruppi di lavoro interni a Sky, il “Diversity action group” e il “Diversity advisory group” che avranno lo scopo di monitorare, verificare e proporre iniziative volte a fronteggiare le ingiustizie razziali.

Nello specifico si legge in una nota che la lotta di Sky tende a “incrementare le rappresentanze etniche a ogni livello”, “rappresentare un cambiamento per le comunità impattate dal razzismo” e “utilizzare la potenza della voce e delle piattaforme di Sky per sottolineare le ingiustizie razziali”.

9 giugno, 2020