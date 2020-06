Solo tre malati nella Tuscia, ma aumentano le persone in quarantena

Coronavirus - Ieri ce ne erano cinquanta, undici in più rispetto al giorno precedente - I dati dell'Alto Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia solo tre malati ma aumentano le persone in quarantena. Ieri ce ne erano cinquanta, undici in più rispetto al giorno precedente, mentre dall’inizio dell’emergenza 3mila 905 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare.

Il totale dei casi resta fermo a 465, mentre sale a 437 quello dei guariti. Ieri si è liberato del virus l’ultimo paziente ancora positivo a Celleno: il paese da zona rossa (lo è stato dal 10 al 24 aprile) torna a essere Covid-free. Cinquantadue persone sono state contagiate, la maggior parte delle quali ospiti della casa di riposo Villa Noemi. Quarantatré sono guarite, nove sono purtroppo morte. Celleno è il comune della Tuscia ad aver registrato più decessi: un terzo di quelli totali.

In tutta la provincia, stando ai dati resi noti dalla Asl di Viterbo, ci sono solo tre malati: a Montalto di Castro, Vignanello e Viterbo. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 14mila 357 tamponi, 52 dei quali nelle ultime 24 ore.

Un guarito anche nel Reatino: si è negativizzato un paziente a Poggio Mirteto. Il totale sale a 411, mentre scende a dieci quello degli attuali positivi. In sorveglianza domiciliare ci sono ventidue persone, tutte asintomatiche, due in meno rispetto al giorno precedente.

Continuano a restare invariati i dati registrati dalla Asl Roma 4. I guariti sono 731, nove invece i malati. Due a Cerveteri, Civitavecchia e Fiano Romano, uno a Canale Monterano, Ladispoli e Santa Marinella. Sono 14mila 236 i tamponi fatti.

Articoli: Il sindaco Marco Bianchi: “Sono stati giorni difficili, ma ora Celleno è più unita e coesa” – Celleno da zona rossa a Covid-free, guarito l’ultimo paziente

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 465 (144 a Viterbo; 321 in provincia)

Attualmente positivi: 3

Guariti: 437

Morti: 25 + 1

In quarantena: 50

Usciti dalla quarantena: 3905

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 144 casi (6 morti e 137 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Vignanello: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Orte: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











28 giugno, 2020