Montefiascone - Il sindaco Massimo Paolini sullo stop alle deleghe all'assessora e sulla riassegnazione degli incarichi all'interno della maggioranza

di Michele Mari

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Sospese momentaneamente le deleghe alla Chiatti per una ridistribuzione”. Il sindaco Massimo Paolini sullo stop alle deleghe all’assessora Rita Chiatti e sulla riassegnazione degli incarichi all’interno della maggioranza di palazzo Renzi Doria Sciuga a Montefiascone.

Ridistribuzione che potrebbe sfociare anche in un rimpasto di giunta come annunciato dal capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi, con la sostituzione dell’assessora Rita Chiatti con Deborah Pompei o con una persona di fiducia del primo cittadino.

Ma la momento non c’è nulla di ufficiale sul rimpasto.

Ufficiale soltanto la sospensione delle deleghe alla nettezza urbana, rifiuti solidi urbani, smaltimento rifiuti, distretti rurali e ambiente all’assessora Chiatti per una ridistribuzione degli incarichi.

Sospensione comunicata alla Chiatti tramite lettera ufficiale.

La Chiatti rimane comunque in giunta come assessora.

“Le deleghe all’assessora Chiatti sono state sospese momentaneamente – spiega il sindaco Massimo Paolini – perché stiamo valutando una ridistribuzione di deleghe all’interno della maggioranza in uno spirito di rilancio per tutti. L’obiettivo è di rilanciare e ricompattare tutta la squadra in vista delle prossime elezioni”.

Al momento quindi Rita Chiatti è assessora senza alcuna delega, in attesa di un nuovo affidamento di incarichi.

Inoltre la maggioranza potrebbe tornare ad abbracciare anche i due consiglieri leghisti passati all’opposizione. Infatti l’attenzione del sindaco è rivolta anche verso Angelo Merlo e Augusto Bracoloni che, eletti nelle fila della lista Il Melograno, sono fuoriusciti dalla maggioranza nella primavera del 2018.

“Stiamo facendo un discorso – aggiunge il primo cittadino – anche con Angelo Merlo e con Augusto Bracoloni. In particolare dobbiamo capire se c’è la possibilità di arrivare al traguardo senza che nessuno della lista sia stato perso per strada”.

Quindi nel giro di pochi giorni ci dovrebbe essere una ridistribuzione di deleghe all’interno dell’amministrazione Paolini con, all’orizzonte, anche un possibile abbraccio dei consiglieri leghisti.

Michele Mari

Condividi la notizia:











8 giugno, 2020