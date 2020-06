Spari durante manifestazione contro il razzismo, un morto

Louisville - Un'altra persona è rimasta ferita - I dimostranti chiedevano giustizia per Breonna Taylor e George Floyd

Louisville – Spari durante una manifestazione contro il razzismo, un morto.

Non si arresta la scia di violenza durante le manifestazioni contro il razzismo negli Stati Uniti. A Louisville, nel Kentucky, un uomo è morto in una sparatoria avvenuta durante una protesta organizzata dal movimento “Black lives matter”. Da quanto si apprende, ci sarebbe anche un ferito.

I dimostranti si erano riuniti per chiedere giustizia per la morte di Breonna Taylor, una giovane afroamericana uccisa lo scorso marzo, e per quella di George Floyd, morto durante un controllo della polizia.

28 giugno, 2020